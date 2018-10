'Faillissement MC Slotervaart bracht patiënt in gevaar'

Zeker één patiënt van het MC Slotervaart is in levensgevaar gebracht door het faillissement van het ziekenhuis. Dat meldt Het Parool, op basis van een internist-oncoloog van het Amsterdamse ziekenhuis. Volgens de krant hebben medisch specialisten uit angst voor calamiteiten een melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Maar minister Bruins zei in de Kamer dat de Inspectie hier geen melding over heeft ontvangen. Volgens de minister is ook de curator niet op de hoogte. Het ministerie legt nu contact met de internist die in Het Parool wordt geciteerd, zei Bruins.

De patiënt die in gevaar is gebracht, ondergaat volgens Het Parool een zware chemotherapie. Na het faillissement is de patiënt, onder leiding van de verzekeraar, overgebracht naar een ander ziekenhuis. Door "chaotische taferelen" zou de patiënt naar het verkeerde ziekenhuis zijn gebracht.

De arts zegt tegen de Amsterdamse krant dat de patiënt de overplaatsing heeft overleefd door alert zorgpersoneel in het ontvangende ziekenhuis. Die zouden contact hebben opgenomen met het MC Slotervaart om te achterhalen wat de patiënt precies mankeerde.