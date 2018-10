Specialisten MC Slotervaart willen ziekenhuis zelf overnemen

Specialisten die voorheen werkzaam waren bij het failliete MC Slotervaart willen zelf het ziekenhuis overnemen. Dat hebben ze gezegd bij een rechtszaak die is aangespannen om het faillissement van het Amsterdamse ziekenhuis tegen te houden.

"Het gaat om een groep van pakweg 40 specialisten", zegt verslaggever Roel Pauw op NPO Radio 1. "Die zeggen: geef ons de ruimte om met de curator te gaan praten, en met Zilveren Kruis, en dan nemen we de boel over."

De specialisten zouden bereid zijn een persoonlijke lening van 50.000 euro per persoon aan te gaan, om zo ruimte te creëren om met de betrokken partijen te praten. Het is niet duidelijk of ze ook de dagelijkse leiding van het MC Slotervaart willen overnemen.

Kansen?

"Hoe kansrijk hun poging is, moet nog maar blijken", zegt Pauw. "In de zitting vliegen de miljoenen je om de oren. Van schuldeisers, uitstaande rekeningen. Ook de salarissen van oktober moeten nog worden betaald."

Hoogleraar Gezondheidseconomie Wim Groot van de Universiteit van Maastricht acht de kansen van de specialisten niet groot. "Je hebt wel participatie van specialisten in ziekenhuizen en je hebt specialisten die een kliniek beginnen. Maar dit is bij mijn weten niet eerder gebeurd."

Groot vraagt zich af waar de specialisten het geld en de kennis vandaan halen waarmee ze de schulden van het MC Slotervaart kunnen wegnemen. "Het is een zwaar verlieslijdend ziekenhuis met een hoop onbetaalde rekeningen. Als je het faillissement ongedaan zou maken, staan ook alle schuldeisers snel bij de nieuwe eigenaren op de stoep."