Oostenrijk trekt zich terug uit VN-migratiepact

Net als de Verenigde Staten en Hongarije zal Oostenrijk het migratiepact met de Verenigde Naties in december niet ondertekenen. De Oostenrijkse regering zegt tegen Oostenrijkse media bezorgd te zijn dat het pact de scheidslijn tussen illegale en legale migratie verwatert.

Het 34 pagina's tellende migratiepact is opgesteld om de stroom vluchtelingen beter te kunnen organiseren en hun rechten nauwkeuriger te definiëren. Deelnemende landen spreken er onder meer in af dat ze de druk op landen met veel migranten beperken en dat ze de zelfredzaamheid van nieuwkomers bevorderen.

Hoewel de afspraken niet bindend zijn, heeft de Oostenrijkse kanselier Kurz eerder gezegd dat hij vreest dat het pact ten koste gaat van de soevereiniteit van landen. Het pact benadrukt overigens dat deelnemende landen hun migratiebeleid zelfstandig moeten organiseren en daarin niet door de afspraken mogen worden aangetast.

Groepje kritische landen groeit

In juli spraken 192 van de 193 VN-lidstaten hun steun uit voor het pact. Alleen de VS deed dat niet. Later nam de Hongaarse regering van premier Orbán ook afstand van de afspraken. Ook Polen, het Verenigd Koninkrijk en Australië zijn kritisch over het pact. Polen overweegt zich ook terug te trekken.

Het VN-migratiepact wordt in december in de Marokkaanse stad Marrakesh ondertekend. Volgend jaar wordt er nog over gestemd. Oostenrijk zal geen vertegenwoordiging naar Marrakesh sturen en onthoudt zich in 2019 ook van stemming.

De Oostenrijkse kanselier Kurz leidt een rechts-populistische regering en voert een harde koers tegen migratie. Eerder sloot hij zich aan bij EU-lidstaten als Polen, Hongarije en Tsjechië, die af willen van verplichte vluchtelingenquota binnen de EU.