Oostenrijkse kanselier Kurz wil af van EU-vluchtelingenquota

De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz pleit voor een nieuw vluchtelingenbeleid in de Europese Unie, waarbij lidstaten niet langer een verplicht aantal vluchtelingen moeten opnemen. De nieuw aangetreden conservatieve regeringsleider sluit zich aan bij Oost-Europese lidstaten als Polen, Hongarije en Tsjechië, die al langer strijden tegen vluchtelingenquota binnen de EU.

"De lidstaten moeten zelf bepalen of en hoeveel mensen ze zullen ontvangen", zegt Kurz tegen Bild am Sonntag. "Staten dwingen vluchtelingen te accepteren, helpt Europa niet. Als we dit pad blijven volgen, zullen we de Europese Unie alleen verder verdelen.''

Verzet

Tegen de zin van Oost-Europese lidstaten besloot de EU in 2015 160.000 vluchtelingen te verdelen aan de hand van een quotasysteem, om de aankomstlanden Griekenland en Italië te ontlasten. De verdeling loopt stroef vanwege het Oost-Europese verzet tegen de afspraken. Zo weigeren Hongarije, Polen en Tsjechië de afgesproken vluchtelingen op te nemen.

De uitspraken van Kurz zijn in lijn met diens verkiezingsbeloften. Hij heeft onder andere aangekondigd de migratieroutes door de Balkan en over de Middellandse Zee te zullen sluiten en uitkeringen voor asielzoekers sterk te verlagen. Experts voorspelden al dat Kurz zich zou voegen bij de rechts-nationalistische oostelijke lidstaten.

Overigens vindt ook voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk de asielquota onhoudbaar, omdat het een splijtzwam is tussen verschillende lidstaten. Op 15 december hadden de Europese leiders een verhit debat over de kwestie. Tusk hoopt dat er voor juni een compromis is bereikt binnen de Unie.