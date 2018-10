Groningen wil wolf 'in het uiterste geval' afschieten

Groningen gaat als eerste provincie in Nederland het afschieten van wolven mogelijk maken.

"Het is altijd mogelijk voor Gedeputeerde Staten om ergens ontheffing voor te verlenen", zegt gedeputeerde Henk Staghouwer tegen RTV Noord. "Daar hebben we strenge regels voor. Het verlenen moet erg goed gemotiveerd zijn. In dat geval kun je gebruik maken van dat ontsnappingsventiel."

Staghouwer reageert op de onrust onder boeren in Noord- en Oost-Nederland. Nu de wolf lijkt terug te keren, zijn ze bang dat hun schapen een gemakkelijke prooi zijn. De provincies hebben gezamenlijk besloten om in elk geval nog vier jaar de schade te vergoeden die veroorzaakt wordt door wolven. Dat geldt zowel voor beroepsmatige veehouders als hobbyboeren.

Laatste redmiddel

De Groningse gedeputeerde wijst erop dat het Interprovinciaal Overleg, de koepelorganisatie van de provincies, in december een besluit neemt over het 'wolvenbeleid'. En wat hem betreft kán er dan worden besloten om wolven af te schieten. "Het is niet zo dat wij op voorhand meteen met het geweer klaarstaan, maar er is altijd een mogelijkheid", aldus Staghouwer, Hij vindt wel dat het om een laatste redmiddel gaat. "Alleen als mensen in gevaar zijn. We zijn heel voorzichtig met het gebruik van dit middel."

Een CDA-raadslid uit Oldambt, Bianca Lubberts, is bezorgd dat de wolven niet alleen dieren maar ook mensen zullen aanvallen. Zij suggereert zelfs dat wolven zich zullen vergrijpen aan kinderen, hoewel bekend is dat wolven uiterst schuw zijn. "Hoe veilig zijn kinderen die in het buitengebied alleen naar school moeten fietsen?"

"Afschieten slecht idee"

Volgens Maurice La Haye van Wolven in Nederland, een samenwerking van natuurorganisaties, heeft afschieten geen zin. "Dat is het slechtste idee dat ik heb gehoord, want het helpt niet. Als je ze wil terugdringen, dan zou je de wolf in heel Europa moeten uitroeien."

"Het dier komt er, is er en het blijft. Afschot helpt niet", zei La Haye eerder. Hij denkt dat jagen alleen maar meer schade veroorzaakt. "Het toestaan van jagen leidt tot meer bejaging. Daarmee ga je ook de sociale structuur in roedels kapot maken. Dat betekent dat je wellicht het mannetje en vrouwtje doodschiet, waardoor de jongen vader- en moederloos rondlopen en dan voor een makkelijke prooi gaan. En een schaap is nou eenmaal een makkelijke prooi."