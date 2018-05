Opkomst wolf in Europa: afschieten of juist trots zijn?

Dat betekent dus, als het aan Schreijer-Pierik ligt, dat de beesten afgeschoten mogen worden. "Dat gebeurt nu al op plekken in Duitsland en in Zweden, dat een heel diervriendelijk land is. Anders houden we het in Europa met elkaar niet in de hand. Vandaar dat we die conferentie organiseren."

Want Schreijer-Pierik is niet de enige Europarlementariƫr die zich zorgen maakt over de opkomst van de wolf in Europa. "Tachtig collega's hebben ook aan de bel getrokken. Die zeggen allemaal: we moeten er wat aan doen, zo kan het niet verder. Dan is er wel iets aan de hand."

Wolven in Nederland

Volgens Maurice La Haye van Wolven in Nederland, een samenwerking van natuurorganisaties, heeft afschieten geen zin. "Dat is het slechtste idee dat ik heb gehoord, want het helpt niet. Als je ze wil terugdringen, dan zou je de wolf in heel Europa moeten uitroeien."

Maar er komen alleen maar meer wolven, ook in Nederland. "Het dier komt er, is er en het blijft. Afschot helpt niet", zei La Haye in het NOS Radio 1 Journaal.

Makkelijke prooi

Hij denkt dat jagen ook alleen maar meer schade veroorzaakt. "Het toestaan van jagen leidt tot meer bejaging. Daarmee ga je ook de sociale structuur in roedels kapot maken. Dat betekent dat je wellicht het mannetje en vrouwtje doodschiet, waardoor de jongen vader- en moederloos rondlopen en dan voor een makkelijke prooi gaan. En een schaap is nou eenmaal een makkelijke prooi."

Schapen goed beschermen, is de oplossing, vindt La Haye. En dat kan op allerlei manieren. "Geen enkel Europees land is met elkaar te vergelijken. Je zal ter plekke moeten kijken hoe je schapen kunt beschermen", zei hij. "Een maatregel die in Frankrijk bijvoorbeeld goed zou helpen, zijn bewakingshonden: grote honden die schapen beschermen tegen wolven. Maar in Nederland kan dat niet, daarvoor zijn er te veel mensen en te weinig schaapskuddes."