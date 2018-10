Verenigde Staten willen einde aan oorlog in Jemen

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo heeft de strijdende partijen in Jemen opgeroepen om de wapens neer te leggen. Ook wil hij dat komende maand wordt begonnen met vredesonderhandelingen.

In Jemen woedt al vier jaar een burgeroorlog tussen de Houthi-rebellen en het regeringsleger. De rebellen worden gesteund door Iran, het regeringsleger door Saudi-Arabiƫ. Die laatste krijgt weer hulp van Groot-Brittanniƫ en de Verenigde Staten.

"Het is nu tijd om de vijandelijkheden te staken", laat Pompeo weten in een verklaring. Specifiek noemt hij de drone- en raketaanvallen van de Houthi's en de luchtaanvallen van de Saudische coalitie. Pompeo zegt verder dat de vredesbesprekingen in een neutraal land moeten worden gehouden.

Helft van de bevolking heeft voedselhulp nodig

Jemen stevent door de oorlog af op een hongersnood van ongekende omvang. Volgens de Verenigde Naties zijn op korte termijn 14 miljoen mensen afhankelijk van voedselhulp om te overleven. Dat is de helft van de bevolking.

De oorlog heeft volgens de VN aan zeker 10.000 mensen het leven gekost. Ruim twee miljoen mensen zijn in eigen land op de vlucht geslagen.