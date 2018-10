Trump wil einde aan automatisch Amerikaans staatsburgerschap bij geboorte

"De president beseft dat zijn retoriek over immigratie aanslaat bij zijn achterban. En dus maakt hij ook de kwestie van het geboorterecht tot een probleem van nationale veiligheid. Terwijl je je kunt afvragen of baby's van immigranten zo'n gevaar vormen."

Toch vraagt ook Zwart zich af of het huidige beleid nu ideaal is. "De huidige regels werken ook een soort geboortetoerisme in de hand. Zwangere vrouwen trekken de grens over om een kind te krijgen in Amerika, in de hoop dat ze later dan zelf ook het staatsburgerschap krijgen. En dan gaat het echt niet alleen om arme mensen uit Latijns-Amerika. In China is er bijvoorbeeld een hele toeristenindustrie ontstaan, speciaal voor de rijkere Chinees die haar kinderen in de VS wil opvoeden."

In de grondwet

Het is nog maar de vraag of Trump het automatisch toekennen van het staatsburgerschap aan baby's wel mag inperken. Het staat namelijk in de Amerikaanse grondwet. Een deel van het 14e amendement luidt: "Alle personen, geboren of genaturaliseerd in de Verenigde Staten en aan hun jurisdictie onderworpen, zijn burgers van de Verenigde Staten en van de Staat waarin zij wonen." Het aanpassen van de grondwet is bovendien bijzonder lastig.

Maar volgens anderen hoeft dat ook helemaal niet. Ze zeggen dat het nooit de bedoeling was dat dit 14e amendement ook zou gelden voor immigranten. Het zou alleen gelden voor burgers en permanente legale bewoners. Zwart: "Er is een discussie gaande over het 14e amendement. Eén ding is in ieder geval zo goed als zeker: als de president dit plan gaat doorvoeren zullen er een hoop rechtszaken gaan volgen. Net zoals we dat zagen bij het inreisverbod."