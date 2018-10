Heeft je kapper wel een goed pensioen? Problemen in branche staan voor meer

De kappersbranche staat hiermee symbool voor problemen die ook bij andere pensioenfondsen spelen: er werken veel zzp'ers, het pensioenfonds is 'jong' en daarmee gevoelig voor de lage rentestand en daarom dreigen er pensioenverlagingen.

Deuk

Dat is niet goed voor het vertrouwen in de pensioenfondsen. Het fonds van de kappers verwacht dat het vertrouwen in het stelsel en het pensioenfonds een enorme deuk krijgt als er inderdaad gekort moet gaan worden op de pensioenen.

Branchevereniging ANKO benadrukt het belang van een toekomstbestendige pensioenregeling voor alle werkenden in de sector. Op dit moment is deelname aan het Pensioenfonds Kappers alleen verplicht voor werknemers.

Pensioenakkoord

In Den Haag wordt gewerkt aan een pensioenakkoord. Vakbonden, werkgeversorganisaties en de Sociaal-Economische Raad praten al jaren met elkaar over een nieuw pensioenstelsel, maar tot een akkoord is het nog niet gekomen. Sterker nog, de onderhandelingen lijken muurvast te zitten.

Sommige partijen willen dat de rekenrente verhoogd wordt. Pensioenfondsen zouden dan in één klap van de problemen af zijn. De Nederlandsche Bank piekert er echter niet over om aan die renteknop te draaien. En ook minister Koolmees wil de regels niet versoepelen, liet hij vandaag weten in de Tweede Kamer.

Wallen

Een akkoord ligt dus nog niet in het verschiet. Toch blijft Koolmees optimistisch. "Ik vind dat we met zijn allen een verantwoordelijkheid hebben. Dat geldt voor het kabinet, de werkgevers en de werknemers." Vermoeiend zijn de onderhandelingen wel, zegt hij. "En de tijd gaat dringen: dat ziet u aan mijn wallen."