Onderhandelingen over pensioenakkoord zitten muurvast

Ook veel oppositiepartijen in de Tweede Kamer vinden dat het kabinet de regels voor pensioenfondsen moet versoepelen. "De fondsen maken prima rendementen", zegt SP-Kamerlid Van Kent. "Het zijn de beste fondsen van de wereld en ze kunnen echt wel tegen een stootje. Maar door deze extreem strenge regels moeten zij zich verplicht arm rekenen. Daardoor krijgen zowel jongeren als gepensioneerden een veel lager pensioen dan ze eigenlijk zouden moeten krijgen."

Maar volgens minister Koolmees zijn de regels er niet voor niets. "We gaan ervan uit dat we pas uitkeren op het moment dat het ook echt verdiend is. Als je het risico gaat lopen dat je eerder geld uitkeert in de verwachting dat het wel goed komt, ontstaat het risico dat er straks onvoldoende geld is voor werkenden of voor jongeren."

Pensioenakkoord

Koolmees erkent wel dat er grote problemen zijn. "Het pensioen van ouderen wordt al jaren niet geïndexeerd en jongeren vragen zich af of er nog wel genoeg geld is als zij met pensioen gaan."

Daarom werkt hij al sinds zijn aantreden vorig jaar aan een nieuw pensioenakkoord. Hij is daarvoor afhankelijk van werkgeversorganisaties en vakbonden, die bij de Sociaal-Economische Raad al jaren over een nieuw stelsel puzzelen.

Zolang het kabinet vasthoudt aan de huidige regels voor de rekenrente, ligt een akkoord nog niet het verschiet. Toch blijft Koolmees optimistisch. "Ik vind dat we met zijn allen een verantwoordelijkheid hebben. Dat geldt voor het kabinet, de werkgevers en de werknemers." Vermoeiend zijn de onderhandelingen wel, zegt hij. "En de tijd gaat dringen: dat ziet u aan mijn wallen."