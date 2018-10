Lion Air gaat praten met Boeing over rampvliegtuig

De Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air praat morgen met een delegatie van vliegtuigbouwer Boeing. Ze gaan bekijken wat er is misgegaan toen een toestel van Lion Air gisteren in de Javazee stortte. Bij het ongeluk zijn waarschijnlijk 189 mensen omgekomen.

De Boeing was vertrokken uit Jakarta en was op weg naar Pangkal Pinang op het eiland Banka. Dat is een vlucht van ruim een uur.

Na dertien minuten verdween vlucht JT-610 van de radar. De piloten hadden vlak na vertrek gevraagd of ze konden terugkeren naar de luchthaven van Jakarta. Er zou een technisch probleem zijn geweest. Het vliegtuig was nog praktisch nieuw.

Mankementen

Passagiers die de dagen voor de crash nog met het ramptoestel hebben gevlogen, zeggen dat er toen ook al technische mankementen waren. Zo zou een motor van de Boeing een vreemd geluid hebben gemaakt.

Lion Air wil opheldering van de Amerikaanse vliegtuigbouwer. De Indonesische maatschappij is een van de grootste klanten van Boeing; in april werden nog tientallen nieuwe toestellen besteld. Lion Air wil nu eerst een grondig onderzoek voordat ze de nieuwe Boeings definitief afneemt.