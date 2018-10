Xtc en fel licht kan gevaarlijk zijn, maar er zijn nog geen regels

Creativiteit boven gezondheid

Snoo geeft nu geen les over de gezondheidsgevolgen van lichtshows, vertelt hij. "Ik geef feedback op de shows van mijn leerlingen. Die feedback gaat echter over het verhaal dat ze hebben neergezet, niet over hoe visueel verantwoord de show was. Ik let alleen op de creativiteit."

Als Snoo zelf wordt aangesproken op zijn gebruik van het licht tijdens een show voelt hij zich gepikeerd. "Als iemand zegt dat het licht fel of irritant is, voel ik me aangevallen. Je wil dat iets mooi eruitziet. Maar goed, dan zet je je professionele pet op en pas je het aan. Ik luister wel naar de feedback."