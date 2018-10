Epileptische aanvallen op ADE-feest DGTL: 'Niet normaal dat mensen neervallen'

"Er was licht in het spel, drank, middelen en mensen zijn vermoeid - zeker tijdens ADE, omdat dat meerdere dagen duurt", zet De Groot enkele mogelijke verklaringen op een rij. "Daar kunnen mensen gevoelig voor zijn. Het was laat, er was muziek. Al die dingen zijn een optelsom voor deze voorvallen. Omdat we het niet precies weten, tasten we op dit moment in het duister."

"Het is in dit soort gevallen altijd moeilijk vast te stellen waar een epileptische aanval door wordt veroorzaakt", zegt ook Esther Croes van het Trimbos-instituut. "Je kunt wel stellen: hoe sneller en feller het licht, hoe groter de kans op een insult, zeker in een donkere ruimte."

Ze vindt dat zowel de organisatoren als de feestgangers een verantwoordelijkheid hebben. "Als je gevoelig bent voor aanvallen is het misschien niet handig om naar een feest te gaan waarvan je weet dat er stroboscopen worden gebruikt, zeker als je ook nog eens drugs gebruikt."

Toch is dat wat haar betreft geen vrijbrief voor organisatoren. "Zij zouden ook kunnen zeggen: 'Het mag wel een tandje minder gezien het aantal incidenten.' Zij zijn er zelf ook niet bij gebaat. Zorg gewoon dat het voor iedereen leuk blijft."

'Licht was nu wat pittiger'

Festivaldirecteur De Groot wil graag in contact komen met de betrokkenen. "Anders is het lastig om hier concrete stappen in te nemen. Ik zou willen dat we meer onderzoek zouden mogen en kunnen doen."

Maar hij heeft geen oproep geplaatst. "Zo'n oproep kan een eigen leven gaan leiden en doet in veel gevallen meer kwaad dan goed. Omdat het relatief weinig voorkomt wil je ook niet iedereen laten schrikken. Maar achteraf is dat misschien niet handig geweest."

De Groot besprak het voorval de volgende ochtend ook met een lichtontwerper en lichttechnicus. "Over het algemeen zijn we niet een festival dat heel erg heftige stroboscopen of lasers heeft. Bij dit technofeest was het wel wat pittiger dan eerder."