WHO: '93 procent kinderen wereldwijd ademt dagelijks vervuilde lucht in'

Elke dag ademt 93 procent van alle kinderen onder de vijftien jaar in de wereld lucht in die zo vervuild is, dat het hun gezondheid en ontwikkeling ernstig in gevaar brengt. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een nieuw rapport.

In het rapport onderzocht de WHO het effect van luchtvervuiling op de gezondheid van kinderen wereldwijd. Daaruit blijkt dat zo'n 1,8 miljard kinderen dagelijks zwaar vervuilde lucht inademen. De gevolgen kunnen dodelijk zijn. In 2016 zijn naar schatting bijna 600.000 kinderen onder de vijftien overleden aan acute infecties van de luchtwegen door vervuilde lucht. Het overgrote deel van hen is onder de vijf jaar.

"Luchtvervuiling belemmert de groei van de hersenen van kinderen en beïnvloedt hun gezondheid op meer manieren dan we vermoedden", zegt Maria Neira, WHO-directeur Volksgezondheid en Milieu. Volgens het onderzoek is luchtvervuiling een van de grootste bedreigingen voor de gezondheid van kinderen. Wereldwijd sterft 1 op de 10 kinderen jonger dan vijf jaar aan de gevolgen van ernstige luchtvervuiling.

Extra kwetsbaar

Een van de redenen waarom jonge kinderen extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen van luchtvervuiling is dat ze sneller ademen dan volwassenen, en dus meer vervuilende stoffen binnen krijgen, blijkt uit het rapport. Kinderen zijn ook kleiner, en leven dichter bij de grond. Hier zijn sommige stoffen het sterkst geconcentreerd. Ook zijn de stoffen extra schadelijk omdat hun hersenen en lichaam zich nog volop ontwikkelen.

Volgens de WHO lopen kinderen die zijn blootgesteld aan ernstige vormen van luchtvervuiling later in hun leven een groter risico op chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten. Ook kan de luchtvervuiling astma en kinderkanker veroorzaken.

Wereldwijde aanpak

Het rapport wordt morgen gepresenteerd bij de start van de eerste Wereldconferentie over Luchtvervuiling en Gezondheid, die de WHO deze week in Genève houdt. De organisatie roept hierbij alle landen op om actie te ondernemen. Landen komen bij elkaar om nieuwe afspraken te maken over de wereldwijde aanpak van luchtvervuiling.