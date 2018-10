Zes jongeren van bed gelicht vanwege branden in Noordwijk

De politie heeft vanochtend zes jongeren gearresteerd die betrokken zouden zijn bij de brandstichtingen en vernielingen in Noordwijk, afgelopen zomer. De arrestanten zijn tussen de 16 en 23 jaar oud. Ze werden in alle vroegte van hun bed gelicht.

In juni werd in een buurt in Noordwijk een reeks branden gesticht. Er gingen onder meer twee busjes, een vuilcontainer en een bouwkeet in vlammen op. Bewoners van de wijk werden bedreigd en geïntimeerd. De gemoederen liepen zo hoog op, dat burgemeester een noodverordening uitvaardigde in de buurt.

Vijf van de zes jongeren worden ervan verdacht dat ze brand hebben gesticht en vernielingen hebben aangericht. De andere arrestant wordt alleen verdacht van medeplegen. De jongeren maken deel uit van dezelfde jeugdgroep.