Noodverordening Noordwijk na branden

In een deel van Noordwijk is per direct 's nachts een noodverordening van kracht. Er geldt een samenscholingsverbod en de politie heeft verregaande bevoegdheden om mensen te fouilleren en auto's te doorzoeken.

Burgemeester Jan Rijpstra heeft daartoe besloten na een reeks brandstichtingen op en rond het Rederijkersplein. Bewoners die daar iets van zeggen, worden bedreigd.

Een woordvoerder van de politie zegt dat het vannacht rustig is gebleven in het gebied. Wel werd iets verderop in Noordwijk een brandje gesticht.

Branden van klein tot groot

"We hebben overlast van raddraaiers die branden hebben gesticht van klein tot groot. Bewoners voelen zich geïntimideerd en daar willen we een einde aan maken', zegt burgemeester Jan Rijpstra tegen Omroep West.

De afgelopen week was er meermalen brand op en rondom het Rederijkersplein. Zo gingen twee busjes van een school voor speciaal onderwijs in vlammen op en moesten een vuilcontainer en een bouwkeet het ontgelden.

Ruiten ingegooid

"Rond 01.15 uur hoorde ik stemmen. Je slaapt toch al onrustig omdat het elke nacht raak is. Toen ik ging kijken was één bus al uitgebrand", zegt een van de bewoners tegen Omroep West. Zijn buurman denkt dat het om hangjongeren gaat: "Er geldt hier bij het winkelcentrum een voetbalverbod. Toen ik daar eens iets van zei tegen hangjongeren, zijn kort daarna mijn ruiten ingegooid. Er is nooit een dader gepakt."

De noodverordening geldt van 22.00 tot 06.00 uur en duurt tot zondag 17 juni. Tijdens die nachtelijke uren mogen alleen hulpverleners de wijk in, en bewoners als ze hun legitimatie laten zien.

Burgemeester Rijpstra erkent dat een noodverordening een zwaar middel is. Maar, zegt hij, er is sprake van een opbouw in de ernst van de incidenten, verdachten stellen zich beledigend en provocerend op naar de politie, en bedreigend naar bewoners.

De gemeente vreest bovendien dat wijkbewoners het recht in eigen hand willen nemen om de orde te herstellen en noemt dat een extra reden om de noodverordening in te voeren.