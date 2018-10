Bijna 200 illegaal uitgezette goudvissen uit Arnhemse beek gehaald

Een beroepsvisser heeft 186 goudvissen uit de Sint-Jansbeek in Arnhem gehaald. In april waren elf goudvissen illegaal gedumpt in het water. Kennelijk hebben daarna nog meer mensen goudvissen uitgezet.

De dieren werden gisteren opgevist. Het waterschap Rijn en IJssel weet niet zeker of alle goudvissen nu uit het water zijn. "Grote kans dat er een of twee vissen onder het net door zijn gezwommen", zegt een woordvoerder.

Snoeken

Binnenkort komen er snoeken in het water. Als dan blijkt dat er toch nog goudvissen zijn achtergebleven, "worden ze opgegeten". Het waterschap hoopt dat mensen, zeker nu er snoeken uitgezet worden, geen goudvissen meer in het water dumpen.

De goudvis is een bedreiging voor de huidige visstand. Er komen snoeken in het water omdat die wel passen in het natuurlijke systeem, zegt de woordvoerder. "De goudvissen kunnen hier wel overleven, maar ze verdringen andere vissen die meer bij zo'n watersysteem passen."