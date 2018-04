Slechts een goudvis terecht na illegale dumping in Arnhem

Van de elf goudvissen die illegaal zijn gedumpt in de Sint Jansbeek in Arnhem, is er maar een teruggevonden. Tientallen mensen deden vanmiddag mee aan een zoektocht naar de vissen. Het enige exemplaar werd aan het eind van de beek gevangen, in de buurt van de Rijn.

Een Arnhemmer liet de vissen voor de grap in januari vrij in de beek, maar werd daarvoor later op de vingers getikt door een inspectiedienst voor duurzaam ondernemen. De toezichthouder dreigde met sancties.

Volgens de dienst moeten de goudvissen uit het water worden gehaald, anders wordt de huidige visstand bedreigd. Na de paaitijd kunnen er ongewenste kruisingen ontstaan en dat veroorzaakt een verstoring in de natuur.

Extra troeven

De Arnhemmer had nog een paar extra troeven in handen om de vissen op te sporen. "Met een sonarbal gaan we kijken of er vissen zitten en daarna kunnen we die met een radiografisch bootje de goede kant op jagen", vertelde hij aan Omroep Gelderland.

Ecoloog Fabrice Ottburg vindt het logisch dat er geen goudvissen meer in de beek zitten. "Goudvissen zijn net zwemmende blinkers. Ze zijn enorm makkelijk te zien voor roofdieren en zijn een lekkere snack voor bijvoorbeeld snoeken, baarzen en reigers. Ik kan me eigenlijk geen duurzame goudvissenpopulatie voor de geest halen."

De inspecteurs gaan controleren of alle goudvissen uit de beek zijn. Dat doet de toezichthouder met behulp van een beroepsvisser. Als die alsnog goudvissen vindt, moet de Arnhemmer de rekening betalen.