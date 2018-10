Jongeren in de synode, dat was even wennen voor bisschoppen

De jongerensynode in Rome eindigt vandaag met een grote mis in de Sint-Pieter. Dik drie weken is er door 267 bisschoppen vergaderd over het thema 'jongeren, geloof en roeping'. Behalve enkele tientallen deskundigen en toehoorders waren ook 34 jonge mensen tussen de 18 en 29 jaar van over de hele wereld uitgenodigd.

Dat lijkt weinig, maar hun aanwezigheid veroorzaakte een levendige sfeer. Compleet met applaus en gejuich in de vergaderzaal, wanneer een spreker volgens de aanwezige jeugd de goede snaar raakte. Voor veel bisschoppen een totaal nieuwe ervaring.

De synode begon tijdens een golf van berichten over misbruikschandalen. Sommige bisschoppen vonden dat de hele jongerensynode erom moest worden afgelast. Maar nadat in de eerste dagen verschillende bisschoppen op krachtige toon het onderwerp seksueel misbruik hadden aangesneden, ging de storm liggen en kon de synode op stoom komen.