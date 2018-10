20.000 kippen dood bij brand in schuur Barneveld

In Barneveld zijn 20.000 kippen omgekomen bij een brand in een schuur. Het vuur brak vroeg in de ochtend uit door nog onbekende oorzaak.

De schuur aan de Scherpenzeelseweg brandde volledig uit, schrijft Omroep Gelderland. Het lukt de brandweer om te voorkomen dat een tweede gebouw vlam vatte. Daarin bevinden zich overigens geen dieren.

Op eerste beelden is al te zien hoe groot de ravage is: