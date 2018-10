Nagebouwd schip Willem Barentsz te water gelaten

Na acht jaar bouwen ging hij vandaag eindelijk te water: de replica van het schip van de Nederlandse zeevaarder Willem Barentsz. In Harlingen doopte prinses Margriet het schip De Witte Swaen.

Het is het levenswerk van bouwmeester Gerald de Weerdt. Het project begon twintig jaar geleden met zijn onderzoek naar 16de-eeuwse scheepsbouwmethodes die in de loop der jaren verloren waren gegaan. Met behulp van archeologische vondsten en bronnenmateriaal wist hij deze techniek uiteindelijk vrij nauwkeurig te achterhalen. "Het was vervolgens natuurlijk de ultieme beleving als we een schip volgens die oude methode konden bouwen."

Dat werd het schip van Willem Barentsz. Maar die klus was niet zomaar geklaard, want in de zestiende eeuw bouwden scheepsbouwers vooral op het oog en op het gevoel. Dankzij het dagboek van opvarende Gerrit de Veer kon De Weerdt toch veel gegevens over het schip afleiden. "Nonchalant gemaakte opmerkingen gaven ineens fantastische informatie over hoe het schip was uitgerust."

Toen ook nog eens bleek dat Rusland een authentiek stuk van het schip van Willem Barentsz had teruggevonden, was dat volgens De Weerdt de kers op de taart. "Dat paste precies in onze reconstructie. Toen wisten we dat we echt op de goede weg waren."