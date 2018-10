Braziliaan gelooft nepnieuws van buurman eerder dan feiten in de krant

"Je merkt dat mensen die een hoge opleiding hebben genoten - van wie je zou verwachten dat zij nepnieuws van echt kunnen onderscheiden - het gewoon delen", zegt Bessems. "De ideologische blindheid is hier is zo groot. En dat is heel deprimerend."

Er worden wel pogingen gedaan om dit probleem aan te pakken. Er zijn verschillende organisaties die het nepnieuws proberen te ontkrachten. Maar dat lijkt een gebed zonder einde. Een van die clubs is Comprova. Zij hebben tot nu toe zo'n 60.000 berichten op sociale media gezien en verwachten er voor de verkiezingen in totaal zo'n 140 tot 150 berichten te hebben gecontroleerd (bij een eerdere meting, toen met 124 berichten, was 90 procent nepnieuws).

Het is een samenwerking tussen diverse mediapartijen. En eerder deze maand moest Facebook van de Braziliaanse verkiezingsrechter 33 nepnieuwsverhalen verwijderen die gingen over de vicepresidentskandidaat van de Arbeiderspartij.

Factchecks op tv

Sérgio Lüdtke, directeur van Comprova, zegt in gesprek met Bessems dat hij vreest dat het nepnieuws gevolgen zal kunnen hebben voor de verkiezingsuitslag. Lüdtke benadrukt tegelijkertijd dat hij hier geen bewijs voor heeft.

"Gelukkig wordt ons werk wel elke avond op tv getoond - wat 15 miljoen kijkers zien - en het staat in de kranten. Het leidt er dus wel toe dat mensen praten over nepnieuws, dat is belangrijk. Hopelijk leidt het er ook toe dat mensen zich bewuster worden van het probleem en dat ze vaker zullen twijfelen over de informatie die ze ontvangen."