Saudi-Arabië weigert uitlevering verdachten moord Khashoggi

De zaak ligt ook in de Verenigde Staten gevoelig. Khashoggi schreef voor The Washington Post en woonde in de VS. De Amerikaanse regering wil dat de zaak wordt opgehelderd. Onder meer moet duidelijk worden wat de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman wist van het moordcomplot. De VS sluit strafmaatregelen niet uit, maar president Trump heeft al gezegd dat een lucratieve wapendeal met Saudi-Arabië niet wordt geschrapt.

Minister van Defensie Mattis is ook een van de gasten op de conferentie in Bahrein. Ook hij sprak over de moord op Khashoggi, zonder overigens Saudi-Arabië bij naam te noemen. "Elk land dat faalt in het respecteren van de internationale rechtsorde en geen respect heeft voor mensenrechten, ondermijnt de stabiliteit in de regio", zei Mattis.

De Saudische minister Jubeir lijkt zich geen zorgen te maken over de banden met de VS. "De onderlinge relatie is zeer solide en onbreekbaar", zei hij in Bahrein.