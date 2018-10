Staking bagage-werknemers Brussels Airport duurt tot zondagochtend

De wilde staking van de bagage-afhandelaars op Brussels Airport, het vroegere Zaventem, is verlengd tot zondagochtend 06.00 uur. Sinds gisteravond zijn al zo'n 200 vluchten geannuleerd, zowel vertrekkende als binnenkomende vluchten.

Het personeel van bagage-afhandelaar Aviapartner klaagt over structurele onderbezetting, slecht materieel en zegt dat de veiligheid in het geding is.

Vandaag hebben de directie en de vakbonden de hele dag onderhandeld, maar zonder resultaat. Morgenochtend gaan ze opnieuw om de tafel.

Veldbedjes

Gisternacht hebben honderden gestrande reizigers de nacht moeten doorbrengen op veldbedjes in de luchthaven en dat zal ook de komende nacht weer het geval zijn.

Ook overdag was het vandaag een chaos in de vertrekhal. Bij de incheckbalies van luchtvaartmaatschappijen die met Aviapartner werken stonden lange rijen. Vluchten die werden afgehandeld door concurrent Swissport konden wel gewoon vertrekken.

Brussels Airport raadt passagiers aan om morgen niet zomaar naar de luchthaven te komen, maar eerst na te vragen welke maatschappij de bagage afhandelt. Vluchten die er niet kunnen vertrekken of landen, worden mogelijk omgeleid naar luchthavens in de buurt, zoals Charleroi, Luik en Rotterdam.