Opnieuw geannuleerde vluchten door spontane staking Brussels Airport

Op Brussels Airport, het vroegere Zaventem, zijn vanochtend opnieuw vluchten geannuleerd vanwege een spontane staking bij bagagebedrijf Aviapartner. Inmiddels zijn zeventien vluchten geannuleerd en hebben veel toestellen vertraging. Het zijn vooral vluchten van Ryanair en TUI. In de loop van de dag worden nog meer geannuleerde vluchten verwacht.

Door de staking van gisteravond hebben honderden reizigers afgelopen nacht op de luchthaven doorgebracht. Vakbonden hadden aangekondigd dat er ook vandaag zou worden gestaakt. Dat komt voor de luchthaven en reizigers slecht uit in verband met de herfstvakantie.

In januari legden de werknemers van Aviapartner het werk neer, vanwege de hoge werkdruk en de verouderde materialen waarmee ze werken. De directie beloofde dat de situatie zou worden verbeterd, maar de werknemers staken nu opnieuw omdat die belofte volgens hen niet is nagekomen.

47.000 passagiers

"Vandaag is een drukke dag, want het is in Belgiƫ de eerste dag van de vakantie", zei Nathalie Pierard, woordvoerder Brussels Airport, in het NOS Radio 1 Journaal. "We weten nog niet tot hoe laat de actie zal duren; in ieder geval tot de middag. We verwachten vandaag nog 47.000 passagiers op de luchthaven. We doen ons best om de passagiers te helpen."

Reizigers wordt geadviseerd vooraf uit te zoeken onder welk bagagebedrijf ze vallen en zo mogelijk alleen met handbagage te reizen.