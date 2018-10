Wilde staking bagage-afhandelaar vliegveld Zaventem

Op vliegveld Zaventem, in Belgiƫ, is een wilde staking uitgebroken onder personeelsleden van de bagage-afdeling, meldt omroep VRT. Door de staking zijn al 28 vluchten zonder bagage vertrokken en de verwachting is dat het nog wel even kan duren voordat het personeel het werk weer hervat. Het is extra druk op de luchthaven omdat de herfstvakantie net is begonnen.

Het personeel klaagt over onderbezetting en zegt zich genoodzaakt te voelen tot actievoeren vanwege een "compleet gebrek aan sociaal overleg" bij bagage-afhandelaar Aviapartner. Volgens de krant De Morgen zijn ze de "loze beloftes van de directie beu".

Een paar honderd passagiers wachten al anderhalf uur op hun bagage. Het is de bedoeling dat de passagiers die zonder hun koffers zijn vertrokken hun bagage later alsnog krijgen.