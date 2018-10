Baby Sphengic geboren bij pinguïnhomostel in Sydney

Een homoseksueel pinguïnstel in Sea-Life-Zoo in Sydney viert de geboorte van hun pleegkuiken. Sphen en Magic hebben met succes een ei uitgebroed. Het kuiken is op 19 oktober geboren, woog 91 gram en heeft de voorlopige naam Sphengic gekregen, heeft de Australische dierentuin bekendgemaakt.

De twee mannelijke ezelspinguïns begonnen in de paringstijd kiezelstenen te verzamelen en een nest te bouwen. Medewerkers van de Australische dierentuin besloten het paar een nep-ei te geven om te zien of ze ook echt zouden gaan broeden. Dat bleek het geval, waarna ze een echt ei kregen om onder hun hoede te nemen.

Dat ei was van een pinguïnkoppel dat er twee had. In het wild kunnen ezelspinguïns meestal maar één jong grootbrengen. Het kuiken uit het tweede ei gaat dan dood.

Vertroeteld

De broedtijd was bijna vijf weken. De verzorgers van de pinguïns in Sydney zijn in de wolken met de geboorte. "Baby Sphengic heeft nu al ons hart gestolen. We vinden het geweldig om te zien hoe de trotse ouders de baby vertroetelen en zich voortdurend om het kuiken bekommeren", zegt Tish Hannan, de baas van de pinguïnafdeling van de dierentuin.

Volgens haar was vooral de jongste van de stel eerst erg bezig met het voeden van het kuiken. Het oudere mannetje was aanvankelijk een beetje afstandelijk, maar raakte steeds meer betrokken. Hannan: "We zijn ontzettend trots op de twee."

Sphengic, een samentrekking van de namen van het broedende stel Sphen en Magic, is nog niet de definitieve naam van het kuiken. De officiële naam wordt gekozen als duidelijk is of het een mannetje of een vrouwtje is. Dat gebeurt met een bloedtest, als het kuiken wat ouder is.