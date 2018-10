Australische homopinguïns broeden samen ei uit

Sphen en Magic, twee mannelijke pinguïns in het Sea Life Aquarium in Sydney, blijken meer dan alleen maar vrienden. Dierenverzorgers vermoedden dat al een tijdje en gaven het koppel een ei om uit te broeden in hun zelfgebouwde nest.

Volgens de verzorgers ontstond er voor het broedseizoen al een sterke band tussen de twee ezelspinguïns, die samen Sphengic worden genoemd.

"We zagen ze steeds samen rondwaggelen en ze gingen altijd samen zwemmen", vertelt dierenverzorger Tish Hannan aan ABC News.