Vlaanderen erkent droge zomer als landbouwramp

De Vlaamse overheid heeft de droge zomer officieel erkend als landbouwramp. Dat meldt de Vlaamse minister voor Omgeving, Natuur en Landboouw Joke Schauvliege. De erkenning maakt de weg vrij voor schadevergoedingen aan boeren.

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) in België heeft vastgesteld dat er tussen 2 juni en 6 augustus uitzonderlijk weinig regen viel. Vlaamse gemeenten hebben in die periode rond de 12.000 schadegevallen gerapporteerd, schrijft omroep VRT.

Boeren uit getroffen sectoren hebben drie maanden om een schadeclaim in te dienen. Het maximum per landbouwer is vastgesteld op 62.400 euro. De schadeclaims worden volgens de minister met voorrang behandeld.

In Nederland is vooralsnog geen overheidsgeld beschikbaar gesteld om boeren te helpen. Duitsland en Zweden doen dat wel. Nederlandse boerenorganisaties zijn boos op het kabinet. LTO: "Onze overheid verwijst constant naar de weersverzekering. Maar die is heel duur en bij schade wordt maar 30 procent uitgekeerd."