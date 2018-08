LTO wil onderzoek naar droogteschade boeren

Boerenorganisaties zijn niet tevreden over de de hulp die het kabinet geeft in verband met de droogte. In andere landen worden miljoenen euro's opzijgezet om boeren helpen. Nederland doet dat niet. LTO wil een grondig onderzoek naar droogteschade bij Nederlandse boeren om te kijken hoe ze kunnen worden gecompenseerd.

Vooral veehouders hebben het financieel zwaar, zegt de land- en tuinbouworganisatie. "Die hebben volgens eerste schattingen 20 tot 25-duizend euro extra kosten dit jaar door de droogte."

Gisteren maakte minister Schouten (CU) bekend dat boeren op grasland langer mest uit mogen rijden. Eerder al mocht bouwland voor de akkerbouw langer bemest worden. Maar minister Schouten wil geen financiƫle hulp geven. LTO: "Onze overheid verwijst constant naar de weersverzekering. Maar die is heel duur en bij schade wordt maar 30 procent uitgekeerd."

Duitsland en Zweden

Duitsland en Zweden trekken wel tientallen miljoenen euro's uit om gedupeerde boeren tegemoet te komen. Belgiƫ onderzoekt of staatssteun voor boeren nodig is. "Wij maken ons wel zorgen over de ongelijkheid die hierdoor ontstaat. Dat vreet aan onze concurrentiepositie", zegt de woordvoerder van LTO.

Boeren zijn blij dat ze nu langer mest uit mogen rijden. "Het is precies wat we wilden", zegt LTO. Maar het heeft volgens de organisatie wel lang geduurd om tot dit besluit te komen. Te lang, zegt de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV). Het besluit komt volgens organisatie voor melkveehouders eigenlijk te laat.

De NVM had op 20 juli het ministerie al gevraagd om een verruiming van de uitrijtermijn, van eind augustus naar midden oktober. "Door gebrek aan duidelijkheid zijn boeren de laatste weken toch mest uit gaan rijden, omdat ze ruimte in de mestkelder moeten hebben voor het seizoen teneinde is", staat in een persbericht.

Slecht voor waterkwaliteit

Dat er nu, kort na de lange droogte, veel mest op het land ligt, kan volgens de organisatie ook slecht zijn voor de waterkwaliteit. Het land heeft niet genoeg tijd gehad om te herstellen, waardoor er meer stikstof en fosfaat in het water terecht kan komen. Het ministerie zou in het vervolg in dit soort situaties sneller moeten handelen, is de oproep.