Nederlandse schaatser Leito wil als Dominicaan naar Winterspelen

Manuel Leito maakt gebruik van de opleidingsmogelijkheden vanuit Thialf. "Die opleidingen gaan we komend seizoen structureren in een eigen eigen instituut. Waarschijnlijk onder de naam Thialf Academy, maar de naam kan nog veranderen", zegt Thialf-directeur Marc Winters. "Wij bieden in ieder geval buitenlandse schaatsers de mogelijkheid om gebruik te maken van alle faciliteiten in Thialf, inclusief trainingen van Nederlandse coaches. Zo helpen we buitenlandse schaatsers hun niveau te verhogen."