Laatste dag voor MC Slotervaart: 'Geen idee wat er met mij gaat gebeuren'

Voor het personeel in loondienst dat nog even blijft werken, neemt het UWV de salarisbetalingen over. Wat er daarna met het personeel gebeurt is nog niet duidelijk.

"Ik heb geen idee wat er met mij gaat gebeuren", zegt de medewerker tegen Van de Kerkhof . "Ik ben al wat ouder dus ik moet nog maar zien wat er op mijn pad komt. Ik denk dat mijn medewerkers wel ergens anders aan de bak kunnen, maar het blijft toch wrang. Het was een ontzettend leuk ziekenhuis, door de sfeer en het 'je en jij' tegen elkaar. Hard werken maar toch ook heel erg leuk en gezellig."

"We gaan na het werk met z'n allen wat drinken. Juist nu heb je elkaar nodig." Daarna loopt ze het ziekenhuis in. De tranen stonden in haar ogen, ziet Van de Kerkhof.

Ook andere medewerkers reageren emotioneel op het faillissement: