'Meneer Rutte, het is nooit te laat voor excuses'

Aanleiding voor de oproep van de Stichting Werkgroep Herkenning is de excuses van de Noorse premier Solberg voor de behandeling van de vrouwen na de oorlog. De werkgroep vindt dat het hoog tijd is dat Nederland het Noorse voorbeeld volgt. Volgens hen zijn de vrouwen door leden van de Binnenlandse Strijdkrachten 'ernstig vernederd, verkracht en vastgezet'.

Hadden deze vrouwen niet kunnen verwachten dat ze zouden worden aangepakt omdat ze een relatie met een Duitser hadden? Er zijn mensen die dat vinden. Diederichs: "Maar verdien je dan zó'n behandeling? Misschien verdien je een proces, maar dat was niet aan de orde. Je verdient het toch nooit om verkracht en mishandeld te worden. Dat verdient niemand."

'Nooit te laat'

Dat er nu wordt gevraagd om excuses betekent niet dat er in die tijd niemand heeft ingegrepen, vertelt de historica. "Er zijn waarschijnlijk ook mensen van de Binnenlandse Strijdkrachten geweest die misschien wel ingrepen. Maar in de meeste gevallen was dat niet zo." En daarom moet Nederland de verantwoordelijkheid nemen voor de mishandelingen en vernederingen, vindt ze.

Komt premier Rutte daadwerkelijk met een sorry namens de Staat? "Ik hoop het", zegt Diederichs. Veel van de vrouwen leven inmiddels niet meer, maar excuses kunnen wel degelijk belangrijk zijn voor hun families. "Het is erkenning van het leed dat ze hebben ondervonden. Ook al komt het 70 jaar later. Het is nooit te laat."

Staatssecretaris Paul Blokhuis gaat in ieder geval namens de Nederlandse overheid met de nabestaanden praten. Maar het is onduidelijk of er ook excuses worden aangeboden.