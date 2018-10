Werkgroep vraagt regering om excuses voor mishandeling 'moffenmeiden'

De Stichting Werkgroep Herkenning vraagt excuses van de Nederlandse regering voor de mishandeling van 'moffenmeiden' na de Tweede Wereldoorlog.

Na de bevrijding werden in Nederland vrouwen en meisjes die een relatie hadden met een Duitse militair "ernstig vernederd, verkracht en vastgezet. Onder meer door leden van de Binnenlandse Strijdkrachten, die de Nederlandse Staat vertegenwoordigen", stelt de stichting in een brief die gericht is aan premier Rutte.

Verder staat in de brief dat in tenminste 118 steden en dorpen de vrouwen werden kaalgeschoren "en aan verregaande vernederingen werden onderworpen, met medeweten van de overheid."

De meeste vrouwen leven niet meer. "Maar excuses zijn ook en vooral van belang voor nabestaanden", zegt Werkgroepvoorzitter Cuny Holthuis-Buve tegen de Volkskrant.

Noorwegen bood vorige week excuses aan

Vorige week woensdag bood de Noorse premier Erna Solberg haar excuses aan voor de manier waarop de 'moffenmeiden' na de oorlog werden behandeld. Dat deed ze in het kader van de 70-jarige herdenking van het VN-verdrag inzake de Universele Rechten van de Mens waarin de grondrechten van mensen zijn vastgelegd.

Stichting Werkgroep Herkenning vindt dat de tijd rijp is dat ook Nederland alsnog excuses aanbiedt. "Ook de Nederlandse Staat heeft indertijd niet verhinderd dat deze groep vrouwen en meisjes verregaand in hun mensenrechten zijn geschonden en er is alle reden om, net als de Noorse regering, hiervoor excuses aan te bieden", staat in de brief.