Trump doet afluisteren iPhone af als 'Fake News'

Een 'Fake Story', zo noemt Trump het artikel van The New York Times waarin de krant schrijft dat de Amerikaanse president via zijn iPhone wordt afgeluisterd door de Russen en de Chinezen.

Op Twitter zegt Trump dat hij zijn eigen iPhone zelden gebruikt. Als hij wel belt met een mobiele telefoon, dan gebruikt hij er eentje die goed is beveiligd. Ironisch genoeg verstuurde hij het bericht vanaf een iPhone. Of het zijn telefoon is, of die van een medewerker, is overigens niet duidelijk.