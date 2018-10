'Chinese en Russische spionnen luisteren Trumps telefoongesprekken af'

Chinese en Russische spionnen luisteren telefoongesprekken af die president Trump voert vanaf zijn iPhones. Dat staat in Amerikaanse inlichtingenrapporten, meldt The New York Times.

De Chinezen zouden de informatie gebruiken om erachter te komen hoe ze Trump het beste kunnen benaderen en hoe ze zijn beleid kunnen beïnvloeden.

Medewerkers van de Amerikaanse president hebben hem herhaaldelijk gewaarschuwd dat zijn telefoons niet veilig zijn en dat Russische spionnen regelmatig meeluisteren. Anonieme bronnen melden aan de krant dat ze Trump niet willen ondermijnen, maar dat ze gefrustreerd zijn over wat ze een "losse benadering van elektronische beveiliging" noemen. Er zou druk op Trump zijn uitgeoefend om de vaste lijn vaker te gebruiken, maar hij wil zijn iPhones houden.

Handelsoorlog

China zou informatie uit de gesprekken proberen te gebruiken om te voorkomen dat de handelsoorlog met de VS verder escaleert. Zo zouden de Chinezen willen weten hoe Trump denkt, welke argumenten hem overtuigen en naar wie hij geneigd is te luisteren.

Ze zouden ook een lijst hebben gemaakt van mensen met wie Trump regelmatig spreekt, in de hoop via hen de president te kunnen beïnvloeden. Zo zouden Chinezen op zijn gesprekspartners proberen in te praten, in de hoop dat hun boodschap uiteindelijk de president bereikt.

Van Rusland wordt niet gedacht dat het land op zo'n verfijnde manier moeite doet om invloed uit te oefenen vanwege de "schijnbare affiniteit van Trump met president Poetin", zegt een voormalige functionaris in de krant.

Contacten opslaan

Volgens de anonieme functionarissen zijn Amerikaanse spionnen achter de afluister-informatie gekomen door "menselijke bronnen binnen buitenlandse regeringen" en door communicatie te onderscheppen tussen buitenlandse functionarissen.

Trump heeft twee iPhones die door de geheime dienst NSA zijn aangepast waardoor ze minder kunnen en minder kwetsbaar zijn. Trump zou zijn persoonlijke telefoon, die hetzelfde is als honderden miljoenen iPhones, willen houden omdat hij daar zijn contacten in op kan slaan. The New York Times schrijft dat Apple niet wilde reageren over de telefoons van de president.