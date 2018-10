Britse privacywaakhond blijft bij maximumboete Facebook

De Britse privacywaakhond, de Information Commissioner's Office (ICO), legt Facebook een boete op van omgerekend 565.000 euro vanwege het dataschandaal rond Cambridge Analytica. Het is de hoogste boete die de waakhond in deze zaak kan opleggen, maar voor het miljardenbedrijf een laag bedrag.

Afgelopen juli jaar maakte de waakhond Facebook al het voornemen bekend om Facebook te beboeten. De ICO zegt nu, na het zien van de reactie van het platform, dat besloten is om de boete definitief te maken.

"Facebook heeft de privacy van zijn gebruikers onvoldoende beschermd voor, tijdens en na het onwettig verwerken van deze gegevens", zegt de organisatie in een verklaring. "Een bedrijf van deze grootte en expertise had beter moeten weten en handelen."

Gegevens van miljoenen gebruikers

Begin dit jaar brachten The Observer of London en The New York Times naar buiten dat het bedrijf Cambridge Analytica van milljoenen Facebookgebruikers - zonder toestemming - persoonlijke informatie in handen had gekregen dankzij een quiz-app die de vrienden van deze gebruikers hadden gespeeld.

In eerste instantie werd geconcludeerd dat hierdoor de informatie van 50 miljoen mensen in verkeerde handen was gekomen, uiteindelijk bleek dit getal een stuk hoger te liggen: maximaal 87 miljoen. Onder hen waren maximaal 90.000 Nederlanders.

Facebook bood daarna meermaals zijn excuses aan en beloofde verbetering. Daarnaast moest Mark Zuckerberg over het schandaal getuigen tegenover het Amerikaanse Congres en het Europees Parlement.

Maximumbedrag

Het bedrag had veel hoger kunnen uitvallen als dit incident had plaatsgevonden onder de nieuwe privacywetgeving die sinds 25 mei in de EU van kracht is. De ICO wijst erop dat onder die omstandigheden het maximale bedrag 20 miljoen euro was geweest of vier procent van de jaaromzet.

Facebook had het afgelopen jaar een omzet van omgerekend 35 miljard euro, dus een boete van honderdduizenden of miljoenen euro's zal de balans niet schaden. De nieuwe maximale boete zou het bedrijf 1,4 miljard euro kosten.