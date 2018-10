Aantal zzp'ers in de zorg neemt sterk toe

Het aantal werknemers in de zorg dat ontslag neemt om zich daarna als zzp'er te laten inhuren, is sterk toegenomen. De zorgmedewerkers zijn onder meer de werkdruk en administratieve lasten bij hun werkgever zat, meldt de Volkskrant.

In de eerste negen maanden van dit jaar schreven ongeveer 10.000 mensen zich in als zorg-zzp'er bij de Kamer van Koophandel, een stijging van 20 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Door de grote krapte op de arbeidsmarkt kunnen de werknemers ook als zzp'er genoeg werk en inkomen krijgen. Dat leidt echter tot problemen: zo stijgen de loonkosten voor zorginstellingen en wordt de werkdruk van het vaste personeel hoger.

Uitstel van betaling

Volgens de directie zijn de hogere loonkosten ook een belangrijke oorzaak van de aanvraag van uitstel van betaling van het MC Slotervaart en vier ziekenhuizen in Flevoland. Dinsdag werd de afdeling spoedeisende hulp van het MC Slotervaart per direct gesloten. Volgens het ziekenhuis wordt zo'n 50 procent van het personeel op de specialistische afdelingen ingehuurd.

"Er is een schreeuwend tekort in de zorg, vooral aan gespecialiseerde verpleegkundigen", zegt NOS-redacteur gezondheidszorg Rinke van den Brink in het NOS Radio 1 Journaal. "Volgens eigenaar Loek Winter heeft dat het MC Slotervaart parten gespeeld. Door dure uitzendkrachten en zzp'ers ben je veel meer geld kwijt aan personeel."

De ziekenhuizen in Flevoland, die al langer in financieel zwaar weer verkeren, hebben naast duur personeel te maken met patiƫntentekorten.