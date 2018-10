Verloedering dreigt voor Brabantse vakantieparken

Een op de drie vakantieparken in Brabant is verouderd en niet langer geschikt voor vakantievierders. Dat blijkt uit onderzoek van ZKA Leisure Consultants in opdracht van de provincie.

Parken die het niet goed doen, zitten veelal op slechte locaties. Er is volgens de onderzoekers geen kans dat ze in de toekomst weer toeristen gaan trekken. De parken dreigen daardoor broeinesten te worden voor criminele activiteiten, schrijft Omroep Brabant.

Overal problemen

Volgens onderzoeker Annelies de Witte is Brabant zeker niet de enige provincie die worstelt met vervallen vakantieparken zonder toekomstperspectief.

Eerder deed het bureau onderzoek naar parken in Drenthe, Zeeland, Noord-Holland en Limburg. "In alle provincies zie je problemen, maar die verschillen onderling wel". Zo worstelt Drenthe met permanente bewoners op de parken en heeft Zeeland parken die niet bezocht worden, omdat ze te ver van de kust liggen.

Seniorenwoningen

De Witte wil dat de overheid komt met een landelijke aanpak van de parken. "Locaties die geen perspectief meer hebben op toerisme kunnen bijvoorbeeld omgebouwd worden tot woningen voor arbeidsmigranten of seniorenwoningen", zegt ze.

Volgens gedeputeerde Erik van Merrienboer van de provincie Noord-Brabant moet er ook serieus worden nagedacht over het slopen van niet-vitale huisjesparken. "Zo kun je ruimte maken voor kwaliteit en de kwetsbaarheid van ondernemers verkleinen."

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is op dit moment bezig met een landelijke actie-agenda vakantieparken. Eind dit jaar gaat er een brief naar de Kamer.