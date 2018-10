Orkaan Willa teistert Mexico met heel veel regen

Orkaan Willa is aan land gekomen in Mexico. De storm raast met windsnelheden tot 180 kilometer per uur over het kustgebied in het noordwesten van het land. Verschillende dorpen zijn geƫvacueerd. Slachtoffers zijn er nog niet gemeld.

"Het gaat hier vreselijk tekeer, al is de kracht van de orkaan van de zwaarste categorie 5 inmiddels afgeschaald naar 3", zegt correspondent Cees Zoon. "Er staat een enorme harde wind en er valt vooral heel veel regen."

Deskundigen hadden al gewaarschuwd dat niet de wind maar de neerslag grote schade kan gaan veroorzaken, vertelt Zoon. "Het is hier het einde van het regenseizoen en alle stuwmeren in het gebied staan helemaal vol. Autoriteiten zijn daarom waarschijnlijk gedwongen een deel van het water te lozen, dat weer kan leiden tot overstromingen en landverschuivingen."

Gunstig is het dat het gebied waar Willa aan land is gekomen snel overgaat in hooggebergte, de Sierra Madre. Volgens Zoon zwakt een orkaan dan vrij snel af.

Voorbereiden

Mexico is wel wat gewend op het gebied van orkanen, die zowel vanuit de Atlantische Oceaan als de Stille Oceaan op het land afkomen. "Het voordeel is dat je je op een orkaan kunt voorbereiden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een aardbeving. Mensen weten dus wat hen te wachten staat. Alle kustgebieden hebben schuilplaatsen, dat is redelijk goed georganiseerd."

Toch moest het leger worden ingezet bij de evacuatie van verschillende vissersdorpen. "Dat mensen weten wat ze te wachten staat, wil niet zeggen dat iedereen vrijwillig zijn dorp verlaat. Mensen zijn bang dat hun dorpen zullen worden geplunderd door criminelen als ze weggaan."

Storm Vicente

De verwachting is dat Willa de komende uren voor flink wat wateroverlast zal gaan zorgen. "Bijkomend probleem is dat vlak onder Willa een tropische storm ook de kust bereikte", zegt Zoon. "In deze zuidelijker gelegen staten zijn inmiddels al twaalf slachtoffers geregistreerd."

Deze tropische storm, Vicente genoemd, was veel minder krachtig dan Willa, maar maakte wel slachtoffers door overstromingen en aardverschuivingen.