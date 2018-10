SS'er Rauter wilde zijn terreur in Nederland wel 'sauber' houden

Ondanks zijn belangrijke rol in de bezetting bleef een wetenschappelijke biografie tot nu toe uit. De belangrijkste SS'er in ons land is zelfs grotendeels vergeten. "Men had lange tijd geen oog voor de daders", verklaart Gerritse. "Toen ik Wim van Norden, de oprichter van Het Parool, vertelde dat ik hieraan werkte, vroeg hij: 'waarom is dat nodig?'. Deze mensen waren zo weerzinwekkend voor oud-verzetsmensen, dat er niet over geschreven werd. Ze verdienden die belangstelling niet."

De SS-generaal maakte het zijn biograaf niet makkelijk. Rauter vereenzelvigde zich met het ideaalbeeld van een Germaanse krijger. Doortastend, rechtlijnig, vol kadaverdiscipline. "Als biograaf wil je zo'n man in de ziel kijken, maar dat lukt niet. Ik heb duizenden stukken doorgevlooid, maar het bleef een fanatiekeling, die niks blootgaf van zijn privéleven. Nooit kwam er iets van zachtheid uit."

Toch waarschuwt Gerritse voor het conventionele beeld van Rauter als een bloeddorstige schurk of "roverhoofdman", zoals Loe de Jong hem zag. "Hij is na de oorlog afgeschilderd als een infantiel monster. Maar hij was niet een SS'er die met het schuim op de bek zijn slachtoffers zocht. Juist niet. Hij viel op door zijn gelijkmatigheid. Een slimme man, maar wel een fanaat."