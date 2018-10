Miljoen extra BMW's teruggeroepen vanwege brandgevaar

BMW roept wereldwijd een miljoen auto's extra terug bovenop de bijna 500.000 die in augustus terug werden geroepen. De wagens lopen het risico om in brand te vliegen.

In Nederland moeten door de uitbreiding van de terugroepactie niet 6764, maar zo'n 27.685 auto's terug naar de garage.

Het draait allemaal om dieselauto's. BMW waarschuwt dat "in extreem zeldzame gevallen" de vermenging van gelekte koelvloeistof met roetafzetting kan gaan smeulen.

Het is niet bekend hoeveel auto's door het mankement zijn uitgebrand. Volgens persbureau Bloomberg zouden in Zuid-Korea, waar het probleem werd ontdekt, dit jaar veertig BMW's in brand zijn gevlogen.

BMW-dealers nemen zelf contact op met mensen die een auto hebben die naar de garage moet.