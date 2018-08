BMW Nederland roept duizenden diesels terug wegens brandgevaar

BMW roept in Nederland 6764 dieselauto's terug vanwege brandgevaar. Bij de auto's zit een fout in de module die de zogeheten uitlaatgasrecirculatie (EGR) regelt. In de afgelopen twee jaar vlogen daardoor vier Nederlandse BMW's in brand.

In heel Europa worden honderdduizenden auto's teruggeroepen naar de garage. Het gaat om BMW's uit de 3-, 4-, 5-, 6- en 7-serie en om de X3, X4, X5 en X6 met viercilinderdieselmotoren. Ze zijn geproduceerd tussen april 2015 en september 2016. Ook BMW-auto's met een zescilinderdieselmotor die tussen juli 2012 en juni 2015 zijn geproduceerd, worden teruggeroepen.

Defect

Volgens BMW Nederland leidt de storing in de uitlaatgasrecirculatie alleen in "zeer extreme gevallen" tot brand. Dat gebeurde in de afgelopen twee jaar dus vier keer. "Eerder ontstaat er een defect aan de motor", zegt een woordvoerder. "Dat de auto afbrandt, is extreem zeldzaam."

Van de teruggeroepen BMW's wordt in de garage het uitlaatgasrecirculatiesysteem vervangen. Daarna kan de auto gewoon weer de weg op.

Dieselgassen

Met uitlaatgasrecirculatie (EGR) gaat een deel van de uitlaatgassen van een auto weer terug de motor in, om de uitstoot van schadelijke dieseluitstoot te verminderen. Voordat de uitlaatgassen weer de cilinders ingaan, gaan ze door een kunststof EGR-module heen om af te koelen. Die module wordt gekoeld met koelvloeistof.

Bij de teruggeroepen BMW-auto's kan door een productiefout een defect ontstaan in de koelmodule, waardoor aan de binnenkant koelvloeistof kan gaan lekken. De afzettingen die door het lek ontstaan, kunnen ontbranden als ze in direct contact komen met de hete uitlaatgassen. Daardoor is het mogelijk dat de EGR-module smelt of in het uiterste geval vlam vat.