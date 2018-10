A2 Racer en Zelda vereeuwigd in gamescanon Beeld en Geluid

In de canon zitten Nederlandse games die de afgelopen veertig jaar zijn uitgekomen. Het oudste spel dat erin is opgenomen is Nijmeegs Avontuur, uit 1980. In dat zwart-wit-spelletje moet de speler een schat zoeken in Nijmegen. Het nieuwste spel is Horizon Zero Dawn uit 2017.

Miljardenbusiness

De game-industrie kent een relatief korte geschiedenis, maar ontwikkelt zich pijlsnel. De markt is in enkele decennia tot een miljardenbusiness gegroeid. Nederland heeft een bescheiden rol in het produceren van games, maar driekwart van de Nederlandse bevolking speelt computerspelletjes en dagelijks kijken miljoenen Nederlanders naar andere gamers op internet.