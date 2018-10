Na 18 jaar wachten krijgt Kreileroord eindelijk een zendmast

Achttien jaar vragen ze er al om en nu is het eindelijk zover: het dorp Kreileroord in de Kop van Noord-Holland krijgt een zendmast. Bellen van en naar het dorp is al jaren een probleem. Hulpdiensten kunnen daardoor hun werk niet naar behoren doen.

De dorpsraad trok al lange tijd aan de bel. "Vanaf 2000 zijn wij hier al mee bezig", zegt Enny van der Kruyt van de dorpsraad tegen NH Nieuws. "We zijn naar de gemeente gegaan, we hebben de provincie aangeschreven. We hebben echt op alle mogelijke manieren geprobeerd om hier een mast te krijgen. En steeds kregen we te horen: het is te duur."

Levensbedreigend

Afgelopen voorjaar werd het belang van een mast opnieuw duidelijk. Een bewoonster kreeg een hartaanval, maar het ambulancepersoneel kreeg door het slechte bereik een hartfilmpje niet verstuurd naar het ziekenhuis.

"Dat is natuurlijk het ergste wat er is", zegt een inwoner. "Dat de ambulance komt en ze eerst het dorp uit moeten rijden om ontvangst te hebben." Van der Kruyt: "Het is levensbedreigend, zeker als iedere seconde telt en we niet bereikbaar zijn".

Normaal leven

Nu is het moment dan toch daar. De gemeente Hollands Kroon en KPN zijn het eens geworden over de komst van een zendmast naar het dorp. Op een voetbalterrein in het dorp wordt al druk gebouwd. Eind deze maand moet de mast in gebruik zijn.

Inwoners zijn blij en kunnen het bijna niet geloven. Van der Kruyt volgt de bouw met een grote glimlach. "We zijn er enorm blij mee dat we binnenkort weer normaal kunnen gaan leven en bereikbaar zijn voor de buitenwereld."