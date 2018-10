Toch Amerikaanse generaal gewond bij Afghaanse aanslag

Bij de aanslag op Afghaanse veiligheidsfunctionarissen, afgelopen donderdag, blijkt toch een Amerikaanse generaal gewond te zijn geraakt. Jeffrey Smiley werd door zeker één kogel geraakt en herstelt in het ziekenhuis. Meer details zijn niet vrijgegeven.

Aanhangers van de Taliban openden het vuur op de bijeenkomst tussen de Afghanen en de bevelhebber van de Amerikaanse troepen in het land, Scott Miller. Het is uitzonderlijk dat de Taliban de topontmoeting wisten te infiltreren.

Bij de aanslag kwamen twee topfunctionarissen uit Kandahar om het leven, het hoofd van de politie en de chef van de inlichtingendienst. De gouverneur van de zuidelijke provincie raakte gewond. Vanwege de aanslag werden de verkiezingen in het gebied een week uitgesteld.

'Geen doofpot'

Over Amerikaanse slachtoffers werd aanvankelijk alleen gemeld dat de Amerikaanse bevelhebber in het land ongedeerd was gebleven. Als slachtoffer werden slechts een Amerikaanse militair, een Amerikaanse burger en een onderaannemer genoemd.

Nu, dagen later, ontdekten Amerikaanse media dat de Amerikaanse militair die gewond raakte generaal Smiley was, de leider van een Amerikaanse trainingsmissie in Kandahar. Journalisten waren verbaasd dat dat feit niet eerder naar buiten was gebracht door het Pentagon. Ze noemen het opmerkelijk dat defensie dergelijke gevoelige informatie niet deelde.

Een woordvoerder ontkent dat er sprake is van een doofpot. "Uit privacyoverwegingen is het gebruikelijk om geen namen vrij te geven", twitterde de woordvoerder. Hij voegde eraan toe dat dergelijke afwegingen per keer worden gemaakt, en dankte voor de feedback van de media.