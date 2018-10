Amerikaanse topgeneraal overleeft aanslag

Scott Miller, de hoogste Amerikaanse generaal in Afghanistan, heeft in de zuidelijke provincie Kandahar een aanslag overleefd. Wel kwamen drie Afghaanse veiligheidschefs om het leven.

De Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeÃĢist. Ze zeggen dat Miller het doelwit was van de schietpartij. Hij bleef ongedeerd.

De drie slachtoffers waren Kandahars hoogste politiecommandant Abdul Raziq, het hoofd van de plaatselijke inlichtingendienst en de gouverneur van Kandahar. Ze werden beschoten door hun eigen beveiligers, die na een overleg tussen de veiligheidschefs het vuur openden.

Verkiezingen

De schietpartij vond plaats na een overleg over veiligheidsmaatregelen in Kandahar. Komende zaterdag beginnen in Afghanistan de parlementsverkiezingen. De Taliban hebben eerder beloofd deze te zullen verstoren.

Generaal Raziq was een van de hoogste veiligheidsfunctionarissen in Afghanistan en een belangrijke bondgenoot van de Amerikanen. Raziq wist meerdere aanslagen op zijn leven te overleven. Bij een van deze pogingen kwamen vijf diplomaten van de Verenigde Arabische Emiraten om het leven.