Excuses Australië om grootschalig seksueel misbruik van kinderen

De Australische regering heeft excuses aangeboden voor het seksueel misbruik van kinderen dat op grote schaal in het land heeft plaatsgevonden. Een onderzoekscommissie trok in december een beerput erover open: tienduizenden kinderen, veelal in de omgeving van de kerk, werden decennialang misbruikt.

Premier Morrison gaf geëmotioneerd toe dat de staat er niet in geslaagd is om de kinderen te beschermen tegen de "kwaadaardige en duistere" misdrijven.

Honderden slachtoffers en familieleden waren naar het parlement in Canberra gekomen om excuses van de regering te horen. "Australië heeft lang niet geluisterd, niet geloofd en geen gerechtigheid geboden. Sorry", zei Morrison. "Ik zeg nu simpelweg: ik geloof jullie, wij geloven jullie, jullie land gelooft jullie."

De onderzoekscommissie deed vijf jaar lang onderzoek naar het misbruik. Zestig procent van het misbruik vond plaats bij de Rooms-Katholieke Kerk.