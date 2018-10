Merkel legt wapenexport naar Saudi-Arabië stil

Duitsland legt de wapenexport naar Saudi-Arabië stil. Dat heeft bondskanselier Merkel bekendgemaakt.

Volgens Merkel kunnen er geen wapenleveranties plaatsvinden "in de huidige situatie". Eerst moet er opheldering komen over wat er gebeurd is met de Saudische journalist Khashoggi in het consulaat in Istanbul.

Saudi-Arabië is de op een na grootste klant van de Duitse defensie-industrie. Tot 30 september verleende de regering exportlicenties ter waarde van 416,4 miljoen euro.

Waarheid moet boven tafel komen

Khashoggi verdween op 2 oktober, nadat hij het Saudische consulaat in Istanbul was binnengegaan om trouwpapieren te regelen. Saudi-Arabië ontkende eerst iets met de verdwijning te maken te hebben, maar stelde gisteren dat hij om het leven is gekomen bij een gevecht in het Saudische consulaat in Istanbul.

Duitsland,Groot-Brittannië en Frankrijk hebben in een gezamenlijke verklaring gezegd dat ze de dood van de journalist "in de sterkst mogelijke bewoordingen" veroordelen en dat ze willen dat de waarheid boven tafel komt.