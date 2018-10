Bijna helft Afghaanse kiezers trotseert geweld

De stembureaus in Afghanistan zijn gesloten. Dit weekend werden daar voor het eerst in acht jaar parlementsverkiezingen gehouden. Zo'n 4 miljoen van de 8,8 miljoen geregistreerde kiezers brachten volgens de kiescommissie hun stem uit. De uitslag van de verkiezingen wordt volgende maand bekendgemaakt.

Helemaal vlekkeloos verliepen de verkiezingen niet. Zo kwamen medewerkers van stembureaus op sommige plekken te laat of arriveerde het verkiezingsmateriaal niet op tijd. Ook waren er problemen met het biometrische registratiesysteem voor kiezers en waren er bij sommige stemlokalen lange wachtrijen. Vanwege deze problemen kon er in sommige gebieden ook vandaag nog worden gestemd.

Bermbom

Zowel de Taliban als Islamitische Staat hadden vooraf gedreigd met aanslagen bij de stembureaus en die kwamen er ook. Gisteren kwamen bij aanslagen in zeven provincies zeker 28 mensen om het leven. Ook raakten meer dan honderd mensen gewond.

Ook vandaag was er een aanslag. Elf mensen kwamen om het leven door een bermbom in de Nangarhar-provincie in het oosten van Afghanistan. Het was een van de provincies waar vandaag nog kon worden gestemd.

De Afghaanse president Ashraf Ghani bedankte na het sluiten van de stembureaus alle kiezers die zich "niet hadden laten afschrikken door de dreigementen van extremistische groeperingen".